Дорогая Пономарёва Татьяна Александровна!

От всего нашего 9Б класса хотим сказать Вам огромное спасибо!

Вы для нас не просто учитель — Вы человек, который всегда поддержит, выслушает и поможет найти выход из любой ситуации. С Вами мы чувствуем себя уверенно и знаем, что никогда не останемся одни с трудностями.

Мы очень рады и благодарны судьбе за то, что именно Вы — наш классный руководитель.

Ваше внимание, забота и вера в нас делают наш класс дружнее, а школу — уютнее и теплее.

Желаем Вам крепкого здоровья, радости, вдохновения и много поводов для улыбок каждый день.

Мы обещаем радовать Вас своими успехами и хорошим настроением!

С уважением и благодарностью,

Ваш 9Б класс, школа 122 родители и ученики.

