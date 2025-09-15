Дорогая Пономарёва Татьяна Александровна!
От всего нашего 9Б класса хотим сказать Вам огромное спасибо!
Вы для нас не просто учитель — Вы человек, который всегда поддержит, выслушает и поможет найти выход из любой ситуации. С Вами мы чувствуем себя уверенно и знаем, что никогда не останемся одни с трудностями.
Мы очень рады и благодарны судьбе за то, что именно Вы — наш классный руководитель.
Ваше внимание, забота и вера в нас делают наш класс дружнее, а школу — уютнее и теплее.
Желаем Вам крепкого здоровья, радости, вдохновения и много поводов для улыбок каждый день.
Мы обещаем радовать Вас своими успехами и хорошим настроением!
С уважением и благодарностью,
Ваш 9Б класс, школа 122 родители и ученики.
