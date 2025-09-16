Иногда в жизни встречаются люди, которые становятся для нас не просто учителями, а настоящими проводниками, наставниками и вдохновением. Для меня таким человеком стала Райляну Ирина Николаевна — не только мой учитель химии, но и моя мама.
Спасибо, мама, за то, что вы открыли передо мной удивительный мир науки, где каждый элемент — как маленькое чудо, а каждая формула — как загадка, которую хочется разгадать. Ваше терпение, мудрость и любовь к своему делу стали для меня примером настоящей преданности и силы духа.
Вы — учитель, который умеет зажигать искру интереса, поддерживать в трудные моменты и радоваться даже самым маленьким победам своих учеников. И одновременно — мама, которая всегда рядом, всегда верит и никогда не сдаётся.
Я благодарна за знания, за доброту, за веру в меня и за ту любовь, которую вы щедро дарите каждый день. Быть вашей дочерью и ученицей — это большая честь и счастье.
С любовью и бесконечной благодарностью, дочь Даша
#письмоучителюнаалау
