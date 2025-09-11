Я хочу рассказать об учителе, с которым нам посчастливилось соприкоснуться — Регель Надежде Васильевне, учителе начальных классов школы №23 города Костаная.
Регель Надежда Васильевна — учитель с большой буквы. Она не только даёт качественные знания, но и воспитывает в детях доброту, уважение и умение дружить. Мы, родители, никогда не знали о конфликтах между детьми, потому что она всегда была справедлива и на месте решала любые ситуации. Самое главное — она учит детей дружить и уважать друг друга. Дети в её классе очень сплочённые, а родители, благодаря ей, стали настоящей дружной семьёй, общаясь и поддерживая друг друга по сей день.
Она прививает любовь к чтению — у нас были читательские дневники и длинные гусеницы из кружочков, где каждый кружочек — это прочитанное произведение. Эти гусеницы росли вместе с детьми на протяжении всех четырёх лет начальной школы.
Регель Надежда Васильевна — это человек, который сеет вечное, доброе, мудрое. Её дети — открытые, добрые, отзывчивые и успешные. Учитель начальных классов — это вторая мама, которая нежно ведёт ребёнка в большой и сложный мир школы.
В школе №23 много сильных и замечательных учителей! Хочется поздравить всех их с профессиональным праздником и поблагодарить за стойкость, за преданность своему делу, за бесконечное терпение и любовь к детям!
Надежда Васильевна вырастила в стенах 23 школы не одно поколение, к сожалению, она переехала, но мы поддерживаем связь и по возможности встречаемся каждый год! А наши детки уже в этом учебном году выпускники, ученики 11 класса!
Я, как родитель, бесконечно благодарна Надежде Васильевне за её труд, терпение и любовь, которые она вкладывает в каждого ребёнка. Встретить такого учителя — настоящее счастье!
Исмагамбетова Гульнара Бримжановна
Школа №23, г. Костанай
