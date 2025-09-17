Учитель – как мало букв, там много смысла в этом слове! Учитель – не просто профессия. Это призвание, это талант зажигать в детях огонь любопытства и вести детей за руку по их дороге знаний.

Нам повезло, что рядом с нашими детьми был именно такой учитель – Ремезова Елена Васильевна!

Ваши уроки – это не только о книгах и тетрадях. Это встречи, на которых наши дети учились видеть больше, чем написано в учебниках. Вы смогли показать, что в каждом предмете живет жизнь, которую можно полюбить.

Благодаря Вам, ученики понимают, что главное в учёбе — это не только оценки, но и уверенность в своих силах, умение думать, находить ответы и не бояться ошибок. Вы помогаете поверить в то, что всё возможно, стоит только захотеть и приложить усилия. Ваша доброта, терпение и внимательное отношение делают атмосферу уроков особенной. Детям, рядом с Вами хочется стараться, хочется расти, хочется быть лучше. Вы — пример человека, который вкладывает сердце в своё дело, и это чувствуется во всём.

Спасибо Вам, Елена Васильевна, за то, что поддерживали, вдохновляли и направляли не только детей, но и родителей. За то, что даже сейчас, выпустив наших детей в среднее звено, Вы находите слова для каждого, кто нуждается в совете или теплом взгляде. За то, что изо дня в день верите в нас и в наши возможности.

Желаем Вам, чтобы огонь, который Вы зажигаете в сердцах учеников, никогда не угасал, а приносил радость и гордость за Ваш труд.

С большой благодарностью и огромной любовью, родители и ученики школы-гимназии №5А (годы обучения 2021-2025 г)

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ

Циклон окажет влияние на погоду - синоптики Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть...