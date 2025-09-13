От лица родителей 3 «А» класса Аулиекольской школы-гимназии имени Султана Баймагамбетова хотим выразить слова благодарности Ремезовой Светлане Петровне!
Спасибо Вам за Ваш труд, терпение, внимание и чуткость к нашим детям. Мы видим, сколько сил и души Вы вкладываете в их обучение и воспитание. Вы не просто учитель — Вы наставник, который помогает детям расти, развиваться, верить в себя и стремиться к лучшему.
Благодаря Вам дети не только получают знания, но и учатся быть добрыми, ответственными, уверенными в себе людьми. Вы вдохновляете, поддерживаете и находите подход к каждому ребенку — и это бесценно.
Спасибо за заботу, за справедливость, за требовательность и понимание. Мы очень ценим то, что у наших детей есть такой Учитель!
