В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 1 «Б» класса школы №32 города Костаная, от всей души поздравляем и выражаем благодарность нашему любимому учителю – Сагимбаевой Кенжегуль Танатхановне.
С первых дней Кенжегуль Танатхановна проявила себя открытым, чутким человеком, умеющим заботиться о своих учениках. Она сумела разглядеть способности каждого ребёнка и пробудить интерес к учёбе. Наших детей она учит не только буквам и цифрам, но и дарит им уверенность, доброту и необходимые для жизни ценности.
Наша школа – новая, современная и комфортная. Мы рады, что здесь дети расширяют свои знания, укрепляют родной язык и воспитываются в духе любви к Родине и родному краю.
Мы желаем нашему учителю крепкого здоровья, большого счастья и творческих успехов!
Также выражаем благодарность коллективу телеканала «Алау» за предоставленную возможность.
С уважением,
от родителей 1 «Б» класса
школы №32 города Костаная
