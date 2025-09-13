В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 1 «Б» класса школы №32 города Костаная, от всей души поздравляем и выражаем благодарность нашему любимому учителю – Сагимбаевой Кенжегуль Танатхановне.

С первых дней Кенжегуль Танатхановна проявила себя открытым, чутким человеком, умеющим заботиться о своих учениках. Она сумела разглядеть способности каждого ребёнка и пробудить интерес к учёбе. Наших детей она учит не только буквам и цифрам, но и дарит им уверенность, доброту и необходимые для жизни ценности.

Наша школа – новая, современная и комфортная. Мы рады, что здесь дети расширяют свои знания, укрепляют родной язык и воспитываются в духе любви к Родине и родному краю.

Мы желаем нашему учителю крепкого здоровья, большого счастья и творческих успехов!

Также выражаем благодарность коллективу телеканала «Алау» за предоставленную возможность.

С уважением,

от родителей 1 «Б» класса

школы №32 города Костаная

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект...

«Письмо учителю» - Султанова Динара Акилбековна Дорогая Динара Акилбековна! С каждым днем я все больше осознаю, как сильно вы изменили мою...

«Письмо учителю» - Билялова Айткаш Тулегеновна Уважаемая Билялова Айткаш Тулегеновна,учитель казахского языка в ОШ№6. Хочу выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш...