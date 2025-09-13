 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Сагимбаева Кенжегуль Танатхановна

— Сегодня, 12:59
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Сагимбаева Кенжегуль Танатхановна

В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 1 «Б» класса школы №32 города Костаная, от всей души поздравляем и выражаем благодарность нашему любимому учителю – Сагимбаевой Кенжегуль Танатхановне.

С первых дней Кенжегуль Танатхановна проявила себя открытым, чутким человеком, умеющим заботиться о своих учениках. Она сумела разглядеть способности каждого ребёнка и пробудить интерес к учёбе. Наших детей она учит не только буквам и цифрам, но и дарит им уверенность, доброту и необходимые для жизни ценности.

Наша школа – новая, современная и комфортная. Мы рады, что здесь дети расширяют свои знания, укрепляют родной язык и воспитываются в духе любви к Родине и родному краю.

Мы желаем нашему учителю крепкого здоровья, большого счастья и творческих успехов!
Также выражаем благодарность коллективу телеканала «Алау» за предоставленную возможность.

С уважением,
от родителей 1 «Б» класса
школы №32 города Костаная

