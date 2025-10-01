 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Салыкова Асель Дарияновна

— Сегодня, 09:21
Хотим поздравить с Днем учителя нашего классного руководителя, Салыкову Асель Дарияновну.

От всей души желаем оставаться такой светлой и доброй. Пусть Ваше доброе сердце освещает все вокруг.

Мы очень рады, что у нас такой «классный» Классный руководитель. Здоровья крепкого Вашей семье.

Терпения и неиссякаемой энергии в Вашем не легком труде. Обнимаем Вас и Любим.

Ваш 9«Д» класс. Гимназия им. М.Горького.

С уважением, Коханец Екатерина Юрьевна

Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября. 





