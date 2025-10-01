"Письмо учителю" - Унайбеков Руслан Буранбаевич
Уважаемый Руслан Буранбаевич, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего профессионального роста! Большое спасибо за...
От всей души желаем оставаться такой светлой и доброй. Пусть Ваше доброе сердце освещает все вокруг.
Мы очень рады, что у нас такой «классный» Классный руководитель. Здоровья крепкого Вашей семье.
Терпения и неиссякаемой энергии в Вашем не легком труде. Обнимаем Вас и Любим.
Ваш 9«Д» класс. Гимназия им. М.Горького.
С уважением, Коханец Екатерина Юрьевна
Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября.
