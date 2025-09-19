Дорогая Самбетова Алия Кумаровна!

Мы, Ваши ученики, хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что каждый день Вы рядом с нами. На уроках алгебры и геометрии Вы открываете для нас не только законы математики, но и учите видеть логику, порядок и красоту в окружающем мире. Благодаря Вашему терпению и умению объяснять даже самые сложные темы становятся понятными и интересными.

Вы не только наш учитель, но и наш классный руководитель. Вы всегда готовы выслушать, поддержать, дать совет. Мы чувствуем, что можем доверять Вам, и это очень важно для каждого из нас. Ваше внимание и забота создают атмосферу, в которой хочется учиться и становиться лучше.

Вы учите нас не просто решать задачи, но и быть ответственными, дружными, уважать друг друга и трудиться ради результата. Для нас Вы — пример справедливости, доброты и искреннего отношения к делу.

Спасибо Вам за Вашу работу, за тепло души и за ту поддержку, которую Вы каждый день дарите своему классу. Мы гордимся тем, что именно Вы — наш учитель.

С благодарностью и уважением — ученики 7 «А» класса Гимназии имени А. М. Горького

