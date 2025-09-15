Уважаемый Дмитрий Юрьевич Сародипович!

В преддверии Дня учителя хочу выразить Вам огромную благодарность за Ваш тру,д, терпение и ту теплоту, с которой Вы относитесь к своим ученикам. Для меня Вы стали не просто учителем, а настоящим наставником, который сумел показать, как важно относиться к делу с уважением и ответственностью.

Я хорошо помню Ваши уроки. Вы учили нас аккуратно обращаться с инструментами, доводить работу до конца, видеть красоту даже в самых простых вещах. Обычная деревянная заготовка в наших руках превращалась в изделие, которое хотелось держать дома. Даже работа с таким простым материалом, как шерсть, становилась на уроке чем-то особенным, ведь главное было не то, что мы делаем, а как мы учимся трудиться и быть терпеливыми.

Вы всегда находили правильные слова, чтобы поддержать. Когда что-то не получалось, Вы не ругали, а объясняли и показывали заново, пока не выходило. Это научило меня тому, что ошибки — не конец, а лишь ещё один шаг к результату. Благодаря Вам я понял, что труд воспитывает характер, а терпение помогает добиваться большего.

Для меня Вы останетесь учителем, который дал не только знания, но и жизненные уроки. Ваш пример показывает, что настоящий педагог воспитывает не только ученика, но и человека.

Спасибо Вам за Вашу доброту, мудрость и преданность профессии. Пусть Ваша работа всегда приносит радость, а уважение и благодарность учеников возвращаются к Вам вдвойне.

С уважением и признательностью, ученик Кыздаркулов Исламбек. Школа-лицей N2

