Дорогая Сергазина Алия Айтуаровна!

От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя!

Мы благодарны Вам за Ваше терпение, внимание и заботу, за то, что каждый день Вы открываете нам мир знаний и учите не только читать и считать, но и быть добрыми, честными и дружными.

Вы для нас – пример мудрости, справедливости и доброты. Пусть Ваша работа приносит радость, уважение и гордость за учеников.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья, исполнения мечтаний и ярких моментов в жизни. Пусть каждый день будет наполнен улыбками детей, теплом и вдохновением!

Спасибо Вам за Ваш труд, дорогой наш Учитель!

С любовью и уважением, ученики 3 «Г» класса школы №17.

