Дорогая и уважаемая наша Оксана Александровна!

Сегодня, в преддверии Дня учителя, я, ваша ученица, Уразбаева Инжу хочу от всего сердца поблагодарить вас за всё то добро, тепло и заботу, которые вы нам дарите каждый день. Когда я впервые переступили порог школы, для нас всё вокруг казалось новым, неизвестным и даже немного страшным. Но именно вы встретили нас с улыбкой, протянули руку и повели по дороге знаний. С того дня школа стала для нас вторым домом, а вы — человеком, к которому мы всегда можем обратиться за помощью, советом и поддержкой.

Вы — наш первый наставник, наш путеводитель в мире знаний. С вами мы учимся не только читать, писать и считать, но и дружить, помогать друг другу, уважать взрослых, беречь природу и ценить всё хорошее, что есть вокруг. Каждый ваш урок — это маленькое открытие, каждая ваша история — это мудрость, которую мы будем хранить в сердце всю жизнь.

Мы знаем, что быть учителем — это не просто профессия, это призвание. Вы отдаёте нам частичку своей души, своего времени, своей энергии. Иногда мы шалим, иногда отвлекаемся, но вы всё равно терпеливо нас направляете, улыбаетесь и снова верите в нас. Вы учите нас не бояться трудностей, преодолевать ошибки и идти вперёд.

Мы благодарны вам за то, что верите в нас даже тогда, когда мы сами в себе сомневаемся. Благодаря вашей доброте мы учимся быть смелыми, благодаря вашей строгости мы стараемся быть внимательными, а благодаря вашей любви мы чувствуем себя важными и нужными.

Каждый день вы приходите к нам с новыми идеями, с новыми заданиями и с новыми словами поддержки. Вы умеете сделать так, что даже самые трудные задачи становятся понятными и интересными. Нам нравится, как вы рассказываете, как умеете превращать обычный урок в путешествие — то в мир математики, то в мир сказок и литературы, то в увлекательные истории о нашей Родине и её героях.

Иногда нам кажется, что у вас огромное сердце, в котором хватает места для каждого ученика. Вы знаете, кто из нас любит рисовать, кто увлекается спортом, кто читает сказки перед сном, а кто пока ещё стесняется отвечать у доски. Вы находите слова для каждого, и именно поэтому мы чувствуем себя в классе одной большой дружной семьёй.

Мы хотим пожелать вам здоровья, счастья и радости. Пусть каждый новый день приносит вам улыбки, пусть ваши глаза сияют от гордости за нас, учеников, а сердце всегда будет согрето нашей любовью и благодарностью. Мы обещаем стараться, учиться прилежно и радовать вас своими успехами.

Вы для нас — самый добрый, самый мудрый и самый любимый учитель. Спасибо вам за всё, чему вы нас научили и чему ещё будете учить. С праздником вас, с Днём учителя!

С любовью и уважением, Ваша ученица 4 «Б» класса Оразбаева Инжу, школа – лицей № 2

"Письмо учителю" - Фархутдинова Елена Павловна Дорогая Фархутдинова Елена Павловна, мы родители и детки 2 Б класса, школы номер 17 г.Костанай...

"Письмо учителю" - Гульнүр Асқарбекқызы Дорогая Гульнүр Асқарбекқызы! Пишет Вам Ваша ученица 4 класса, Уразбаева Инжу. Я хочу выразить Вам...

25 смертей за несколько дней. С заявлением выступило МВД За последние дни на дорогах нашей страны произошли сразу три трагедии, которые потрясли общественность, сообщает...