Дорогая Анара Сериковна!

Во все времена письма оставляли след в душе и сердце человека. Поэтому мы хотим написать вам письмо и поздравить с Днём учителя именно таким способом. Чтобы через года вы могли пронести память об этом поздравлении. О наших теплых словах благодарности вам.

Сейчас мы в третьем классе, а буквально вчера пришли в первый раз в первый класс и Вы стали для нас тем учителем, который дает знания, заботится о каждом из нас превращая процесс учебы в увлекательное путешествие в мир знаний. Мы пришли на новый этап не понимая что нас ждёт. Но вы же накрыли нас куполом заботы.

Каждый день вместе с вами мы узнаем что-то новое, вы проживаете вместе с нами очень важные моменты нашей жизни, многое нам объясняете. Всегда поддерживаете в трудную минуту.

На ваших уроках всегда очень интересно, Вас всегда слушают и понимают. А если нет, то одного взгляда хватает чтобы осознать свое поведение. К каждому всегда ищете свой подход и понятно объясняете все темы.

Мы каждый день с радостью бежим к дверям школы! Спасибо вам за всё! И спасибо за то, что вы есть у нас!!

Ваш 3 «В».

