Дорогая Анара Сериковна!
Во все времена письма оставляли след в душе и сердце человека. Поэтому мы хотим написать вам письмо и поздравить с Днём учителя именно таким способом. Чтобы через года вы могли пронести память об этом поздравлении. О наших теплых словах благодарности вам.
Сейчас мы в третьем классе, а буквально вчера пришли в первый раз в первый класс и Вы стали для нас тем учителем, который дает знания, заботится о каждом из нас превращая процесс учебы в увлекательное путешествие в мир знаний. Мы пришли на новый этап не понимая что нас ждёт. Но вы же накрыли нас куполом заботы.
Каждый день вместе с вами мы узнаем что-то новое, вы проживаете вместе с нами очень важные моменты нашей жизни, многое нам объясняете. Всегда поддерживаете в трудную минуту.
На ваших уроках всегда очень интересно, Вас всегда слушают и понимают. А если нет, то одного взгляда хватает чтобы осознать свое поведение. К каждому всегда ищете свой подход и понятно объясняете все темы.
Мы каждый день с радостью бежим к дверям школы! Спасибо вам за всё! И спасибо за то, что вы есть у нас!!
Ваш 3 «В».
Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Сүйналина Ляззат Жайлаубайқызы
"Письмо учителю" - Балахова Любовь Александровна, Штанько Евгений Васильевич
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.