«Письмо учителю» — Шаукенов Женгелды Арсенович

— Сегодня, 07:00
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Шаукенов Женгелды Арсенович

pixabay.com

В предверии праздника – Дня учителя! От всей души поздравляю преподавателя – КРУ им. А. Байтурсынова, кандидата исторических наук Шаукенова Женгелды Арсеновича. За то что Вы учили и воспитывали меня, поддерживали и направляли во всех моих начинаниях. Благодаря Вам я стал образованным, воспитанным, преданным к своей профессии. Вы стали для меня примером, символом – доброго, мудрого, целеустремленного, жизнерадостного и позитивного человека.
Знайте, благодаря Вас не только я стал образованным, воспитанным но и многие другие студенты которым Вы преподаете и преподавали. Я думаю они все сомной согласятся и пожелают Вам, — долгих лет жизни, семейного счастья и много много добрых слов от студентов которым Вы преподаете и преподавали!

Выпускник 2014 года, Кустаев Т.Б


