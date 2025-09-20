В предверии праздника – Дня учителя! От всей души поздравляю преподавателя – КРУ им. А. Байтурсынова, кандидата исторических наук Шаукенова Женгелды Арсеновича. За то что Вы учили и воспитывали меня, поддерживали и направляли во всех моих начинаниях. Благодаря Вам я стал образованным, воспитанным, преданным к своей профессии. Вы стали для меня примером, символом – доброго, мудрого, целеустремленного, жизнерадостного и позитивного человека.
Знайте, благодаря Вас не только я стал образованным, воспитанным но и многие другие студенты которым Вы преподаете и преподавали. Я думаю они все сомной согласятся и пожелают Вам, — долгих лет жизни, семейного счастья и много много добрых слов от студентов которым Вы преподаете и преподавали!
Выпускник 2014 года, Кустаев Т.Б
