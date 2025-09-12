 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Шустова Нина Борисовна

— Сегодня, 11:23
От всей души от лица родителей 3 «Г» класса образовательной школы N7 г.Костаная, хотим сказать Вам спасибо за Вашу доброту, мудрость и огромную любовь к детям. Вы — настоящий пример преданности своему делу. Каждый урок с Вами — это не просто обучение, а настоящее путешествие в мир знаний.

Вы умеете найти подход к каждому ученику, поддержать, вдохновить, вовремя помочь и похвалить. Благодаря Вам дети идут в школу с радостью и интересом. Ваше тепло ощущается в каждой улыбке и каждом слове.

Спасибо Вам за терпение, за заботу и за то, что учите наших детей не только школьным предметам, но и человечности. Мы очень ценим и уважаем Вас!

С уважением и благодарностью, родители 3 Г класса

