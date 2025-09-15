Дорогая Надежда Михайловна!

Хочу выразить Вам искреннюю благодарность за тот свет и тепло, которые Вы подарили мне и нашим одноклассникам. Ваши уроки были не просто временем учёбы, а настоящими встречами, где каждый чувствовал себя важным и нужным. Благодаря Вам я поняла, что знания — это не «сухие» страницы учебника, а захватывающий путь открытий.

Когда я только пришла в школу, мне было непривычно и немного страшно. Но именно Ваше внимание, доброта и поддержка помогли мне поверить в себя. Вы всегда находили слова, которые вдохновляли, объясняли даже самое сложное так, что становилось легко и понятно.

Вы не только учили нас писать, читать и считать, но и воспитывали в нас доброту, ответственность и уважение друг к другу. На Ваших уроках царила особая атмосфера доверия и тепла. Мы учились дружить, помогать и верить в свои силы.

Для меня Вы — не просто учитель, а человек, который навсегда останется в сердце. Я горжусь, что была Вашей ученицей, и всегда буду с теплом вспоминать школьные годы рядом с Вами.

Спасибо Вам за терпение, за заботу и за то, что каждый день Вы вкладывали в нас частичку своей души. Всё то доброе, чему Вы нас научили, мы понесём дальше по жизни.

С уважением и благодарностью, Ваша ученица Сухарева Роксана Александровна. КРУ им.А.Байтурсынова. Педагогический институт им.У.Султангазина.

