Уважаемая Суйналина Гульзира Жайлаубаевна!

От всей души хочу поблагодарить Вас за Ваш огромный труд, терпение и любовь к своему делу. Раньше казахский язык казался мне довольно сложным и не самым интересным предметом, но с тех пор, как я перевелся в эту школу и Вы стали нашим учителем, моё отношение полностью изменилось.

Благодаря Вашим увлекательным объяснениям, умению доступно доносить материал и создавать на уроках тёплую и такую радостную атмосферу, я стал с радостью приходить на занятия и всё больше интересоваться казахским языком и культурой.

Вы умеете не только учить, но и вдохновлять, поддерживать каждого ученика, находить подход к любому. Ваша грамотность, компетентность и доброжелательность вызывают искреннее уважение и восхищение. Очень приятно учиться у такого умного и внимательного педагога, который вкладывает душу в каждый урок.

Спасибо Вам за то, что открыли для меня новую сторону казахского языка, сделали этот предмет любимым и увлекательным. Желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, вдохновения и благодарных учеников!

С уважением и благодарностью, ваш любимый ученик:

Райлян Андрей Степанович! Школа имени Кобыланды Батыра, Актюбинская область.

