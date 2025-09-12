Дорогая Айгерим Малшыбаевна!
От имени учеников 5 «В» класса и их родителей выражаем Вам искреннюю благодарность за тёплый приём наших детей в новом для них этапе школьной жизни. Переход из начальной школы — важный и волнительный момент, и благодаря Вам он стал не испытанием, а настоящим шагом вперёд, полным уверенности и поддержки.
С первой встречи Вы подарили ребятам ощущение заботы, стабильности и веры в их возможности. Вы помогаете им адаптироваться, расти, учиться мыслить шире, открывать новые горизонты знаний. Спасибо за внимание к каждому ученику, за чуткость и умение подбодрить, вовремя направить и вдохновить.
Вы стали не просто классным руководителем, а настоящим наставником и проводником в новый мир. Мы видим, с каким сердцем Вы подходите к работе, как бережно помогаете детям стать более самостоятельными, сплочёнными и уверенными.
Спасибо Вам за веру в будущее нашего класса. Мы ценим Ваш труд, Ваше тепло и ту силу, с которой Вы помогаете каждому ребёнку чувствовать себя значимым.
С благодарностью и уважением — родители и ученики 5 В класса Гимназии им.М. Горького
От детей и родителей 5 «В» класса
