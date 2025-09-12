Дорогая Айгерим Малшыбаевна!

От имени учеников 5 «В» класса и их родителей выражаем Вам искреннюю благодарность за тёплый приём наших детей в новом для них этапе школьной жизни. Переход из начальной школы — важный и волнительный момент, и благодаря Вам он стал не испытанием, а настоящим шагом вперёд, полным уверенности и поддержки.

С первой встречи Вы подарили ребятам ощущение заботы, стабильности и веры в их возможности. Вы помогаете им адаптироваться, расти, учиться мыслить шире, открывать новые горизонты знаний. Спасибо за внимание к каждому ученику, за чуткость и умение подбодрить, вовремя направить и вдохновить.

Вы стали не просто классным руководителем, а настоящим наставником и проводником в новый мир. Мы видим, с каким сердцем Вы подходите к работе, как бережно помогаете детям стать более самостоятельными, сплочёнными и уверенными.

Спасибо Вам за веру в будущее нашего класса. Мы ценим Ваш труд, Ваше тепло и ту силу, с которой Вы помогаете каждому ребёнку чувствовать себя значимым.

С благодарностью и уважением — родители и ученики 5 В класса Гимназии им.М. Горького

От детей и родителей 5 «В» класса

Напомним, вы тоже можете написать письмо учителю. Все условия здесь.

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Усиленные рейды начались по всему Казахстану В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок". Об этом заявили...

В распространении в соцсетях провокационных материалов подозревается житель Костанайской области В ходе оперативной работы сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции и Комитета национальной безопасности,...

Из Казахстана в Москву вновь запустят прямой поезд 26 октября будет восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Москвой, передает inbusiness.kz со ссылкой на "Пассажирские перевозки"....