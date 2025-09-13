Дорогая Динара Акилбековна!

С каждым днем я все больше осознаю, как сильно вы изменили мою жизнь. Ваша страсть к литературе и умение вдохновлять делают уроки не просто учебным процессом, а настоящим путешествием в мир книг. Когда я впервые пришел на ваш урок, я даже не подозревал, что вскоре стану настоящим книголюбом.

Я хочу поделиться с вами своей мечтой стать журналистом. Для меня это не просто профессия, а настоящее искусство слова. Я верю, что журналистика позволяет передавать важные идеи и события, а также давать голос тем, кто не может его иметь. Ваши уроки помогли мне понять, как важно уметь выражать свои мысли и чувства, и я надеюсь развивать свои навыки в этом направлении.

Недавно я участвовал в республиканском конкурсе, где наизусть рассказывал письмо Татьяны к Онегину. Это был удивительный опыт, который показал мне, как сила слова может затрагивать сердца людей. Я чувствовал вашу поддержку и вдохновение в каждом слове, которое произносил.

Наши разговоры на уроках — это не просто обмен знаниями. Вы всегда находите время обсудить с нами самые разные темы. Я ценю вашу открытость и искренность, благодаря которым я могу делиться своими мыслями и переживаниями. Вы помогаете мне развивать критическое мышление и формировать собственное мнение.

Чтение стало для меня не только увлечением, но и способом лучше понять себя и окружающий мир.

Спасибо вам за вашу преданность делу и за то, что верите в нас. Я надеюсь, что смогу продолжать развиваться под вашим чутким руководством.

С уважением и благодарностью,

Таланов Назар.

Общеобразовательная школа номер 29 имени Әлихана Бөкейхана.

7Д Класс.

Город Костанай.

#письмоучителюнаалау

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект...

«Письмо учителю» - Сагимбаева Кенжегуль Танатхановна В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 1 «Б» класса школы №32 города Костаная, от...

«Письмо учителю» - Билялова Айткаш Тулегеновна Уважаемая Билялова Айткаш Тулегеновна,учитель казахского языка в ОШ№6. Хочу выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш...