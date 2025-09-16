 Ya Metrika Fast
USD 541.18 EUR 636.05 RUB 6.52

«Письмо учителю» — Сурнина Ирина Борисовна

— Сегодня, 09:12
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Сурнина Ирина Борисовна

Первоклашками пришли в нашу школу в 1 класс.

Мой первый учитель стал проводником в мир знаний , Вы заложили фундамент будущих моих успехов!!!

Я благодарна за терпение , веру в меня , Вы помогали преодолевать страх перед новым и показали как стремиться к знаниям и труду!!!

Буду благодарна Вам всегда — наш 4 А класс на всегда.

Расставаться не хотелось мы душой привыкли к Вам .

С уважением и благодарностью Ярослава Лисицына!!!

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.