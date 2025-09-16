Первоклашками пришли в нашу школу в 1 класс.

Мой первый учитель стал проводником в мир знаний , Вы заложили фундамент будущих моих успехов!!!

Я благодарна за терпение , веру в меня , Вы помогали преодолевать страх перед новым и показали как стремиться к знаниям и труду!!!

Буду благодарна Вам всегда — наш 4 А класс на всегда.

Расставаться не хотелось мы душой привыкли к Вам .

С уважением и благодарностью Ярослава Лисицына!!!

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы

В Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, устанавливающая...

"Письмо учителю" - Белицкая Ирина Ивановна Дорогая Ирина Ивановна! Мы теперь уже пятиклассники. Представляете? Сидим за большой партой, где все по-другому...

Запретить движение электросамокатов по тротуарам предлагают в Казахстане С начала 2025 года в Казахстане пресечено порядка 29 тысяч нарушений правил дорожного движения электросамокатами,...