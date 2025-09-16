Первоклашками пришли в нашу школу в 1 класс.
Мой первый учитель стал проводником в мир знаний , Вы заложили фундамент будущих моих успехов!!!
Я благодарна за терпение , веру в меня , Вы помогали преодолевать страх перед новым и показали как стремиться к знаниям и труду!!!
Буду благодарна Вам всегда — наш 4 А класс на всегда.
Расставаться не хотелось мы душой привыкли к Вам .
С уважением и благодарностью Ярослава Лисицына!!!
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы
"Письмо учителю" - Белицкая Ирина Ивановна
