Дорогая Гульнар Байтурсуновна! Спасибо Вам за заботу, терпение и любовь, которые Вы каждый день дарите нашим детям.

Благодаря Вашему вниманию и профессионализму наши дети учатся с радостью, растут умными и добрыми. Вы помогаете им делать первые шаги в мире знаний, поддерживаете в трудные моменты. Мы, родители, очень ценим Вашу кладезь терпения и отзывчивость. Пусть Ваш труд приносит Вам радость и улыбки ваших учеников. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и много светлых радостных дней!

С уважением и благодарностью, родители и ученики 2 «А» класса. Общеобразовательной школы # 21.

