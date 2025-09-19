Дорогая Гульнар Байтурсуновна! Спасибо Вам за заботу, терпение и любовь, которые Вы каждый день дарите нашим детям.
Благодаря Вашему вниманию и профессионализму наши дети учатся с радостью, растут умными и добрыми. Вы помогаете им делать первые шаги в мире знаний, поддерживаете в трудные моменты. Мы, родители, очень ценим Вашу кладезь терпения и отзывчивость. Пусть Ваш труд приносит Вам радость и улыбки ваших учеников. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и много светлых радостных дней!
С уважением и благодарностью, родители и ученики 2 «А» класса. Общеобразовательной школы # 21.
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Самбетова Алия Кумаровна
