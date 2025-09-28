Дорогая Тапаева Айгерим Канатовна , я хочу поздравить Вас с Днём учителя и пожелать В ам здоровья и счастья на долгие годы. Я всегда чувствую вашу заботу о нас, В ы терпеливы и добры ко всем ученикам в классе. В ы нас любите и поддерживаете, радуетесь нашим успехам. В ы стараетесь уроки сделать интересными и в то же время добрыми. Благодаря Вам мы научились хорошим манерам , научились уважать старших и младших.

Вашу поддержку я ощущаю и мне не страшно окунуться в новый мир знаний. Я знаю, что Вы всегда рядом и не дадите потеряться в жизни.

Я Вас очень люблю и в школу бегу в первую очередь, чтобы увидеть Вас. Благодаря Вам в классе я нашла друзей и подруг, чему я очень рада. Мне комфортно учиться в этом классе: хорошие ребята, а главное у нас классная и добрая учительница — Айгерим Канатовна.

Для меня Вы всегда останетесь самой лучшей первой учительницей!

С уважением и любовью, ваша ученица 3Б класса школы-лицея №2 Мусина Аделя!

