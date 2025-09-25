Здравствуйте! Меня зовут Алиса Ажигова.

Я учусь в 3«Б»классе школы Лицей №2.

Я хочу поблагодарить мою первую учительницу — Тапаеву Айгерим Канатовну! Спасибо Вам большое !за то, что научили меня читать, писать и считать.

Вы всегда были доброй и внимательной, поддерживали нас,в трудные моменты, и радовались нашим успехам!

Для меня Вы всегда останетесь самой лучшей первой учительницей! Я желаю Вам здоровья!счастья,и послушных детей

С уважением и благодарностью, Ваша ученица Алиса Ажигова.

