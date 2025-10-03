Меня зовут Галандаров Али. Я учусь 3 «Б,,классе Лицей -школа №2.
Хочу поблагодарить мою первую учительницу Тапаеву Айгерим Канатовну
За доброту, понимание, терпение и знания,
Вы воспитываете любовь к учёбе, открываете перед нами ключ к знаниям, и помогаете верить в свои силы. Спасибо Вам за всё!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем до 5 октября!
Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.
"Письмо учителю" - прием писем завершен
"Письмо учителю" - Воронсбехер Людмила Эдуардовна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.