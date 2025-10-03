Меня зовут Галандаров Али. Я учусь 3 «Б,,классе Лицей -школа №2.

Хочу поблагодарить мою первую учительницу Тапаеву Айгерим Канатовну

За доброту, понимание, терпение и знания,

Вы воспитываете любовь к учёбе, открываете перед нами ключ к знаниям, и помогаете верить в свои силы. Спасибо Вам за всё!

