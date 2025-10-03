 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Тапаеву Айгерим Канатовну

— Сегодня, 11:55
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Тапаеву Айгерим Канатовну

pixabay.com

Меня зовут Галандаров Али. Я учусь 3 «Б,,классе Лицей -школа №2.

Хочу поблагодарить мою первую учительницу Тапаеву Айгерим Канатовну

За доброту, понимание, терпение и знания,

Вы воспитываете любовь к учёбе, открываете перед нами ключ к знаниям, и помогаете верить в свои силы. Спасибо Вам за всё!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем до 5 октября!

Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.





