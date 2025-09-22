Поздравляю Вас с Днём учителя! Спасибо Вам за знания, которые Вы нам передаёте. Спасибо за ваше терпение, вашу доброту и отзывчивость. Я хочу, чтобы в новом учебном году Вы дарили нам новые интересные и полезные знания, были всегда улыбчивой и жизнерадостной.
Пусть все ваши мечты исполнятся. А ещё желаю Вам хороших и благодарных учеников. Вы передаёте нам не только знания, но и учите дружбе, доброте, терпению, справедливости и другим хорошим человеческим качествам. Спасибо Вам за это.
С уважением и благодарностью ваш ученик 6″А» класса общеобразовательной школы #16 Матасов Мирослав.
Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
