 Ya Metrika Fast
USD 541.19 EUR 636.44 RUB 6.49

«Письмо Учителю» — Темерханова Асемгуль Есмхановна

— Сегодня, 09:54
Изображение для новости: «Письмо Учителю» — Темерханова Асемгуль Есмхановна

Поздравляю Вас с Днём учителя! Спасибо Вам за знания, которые Вы нам передаёте. Спасибо за ваше терпение, вашу доброту и отзывчивость. Я хочу, чтобы в новом учебном году Вы дарили нам новые интересные и полезные знания, были всегда улыбчивой и жизнерадостной.

Пусть все ваши мечты исполнятся. А ещё желаю Вам хороших и благодарных учеников. Вы передаёте нам не только знания, но и учите дружбе, доброте, терпению, справедливости и другим хорошим человеческим качествам. Спасибо Вам за это.

С уважением и благодарностью ваш ученик 6″А» класса общеобразовательной школы #16 Матасов Мирослав.

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО  фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.