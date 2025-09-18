Дорогая Мария Владимировна!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником — Днём учителя!

Сегодня я хочу сказать Вам слова признательности, уважения и благодарности за всё то, что Вы делаете для своих учеников, для нашей школы и, самое главное, для будущего. Ведь именно в Ваших руках самое ценное — наши знания, наши души и наши сердца.

Учитель — это не просто профессия, это настоящее призвание, особая миссия, данная свыше. Быть учителем — значит каждый день отдавать частичку себя другим, вкладывать силы, энергию и душу в учеников. Вы не просто передаёте нам знания, Вы учите нас мыслить, чувствовать, понимать окружающий мир и искать в нём своё место. Благодаря Вам мы учимся быть ответственными, честными, добрыми, внимательными к другим людям.

Вспоминая все годы учебы , я понимаю, что самые яркие воспоминания связаны именно с учителями, которые сопровождал меня на пути взросления. И в этих воспоминаниях Вы занимаете особое место. Каждый Ваш урок — это не только страницы учебника, это маленькая жизнь, наполненная мудростью, терпением и заботой. Вы умеете превращать сложное в простое, непонятное — в доступное, а сухие факты — в увлекательные открытия.

Я знаю, что быть учителем — значит жертвовать личным временем, здоровьем, силами ради учеников. Это не всегда легко: проверка тетрадей до поздней ночи, подготовка к урокам, постоянные новшества в образовании, экзамены, олимпиады, внеклассные мероприятия. Но, несмотря на все трудности, Вы всегда остаетесь человеком светлым, энергичным и вдохновляющим. Ваш труд — это настоящий подвиг, и я хочу, чтобы Вы знали, насколько он ценен и важен.

Спасибо Вам за Ваше терпение, ведь с нами не всегда бывает просто. Мы — разные: шумные и тихие, талантливые и ищущие себя, уверенные и сомневающиеся. Но для каждого Вы находите доброе слово, совет, поддержку. Благодаря этому мы чувствуем себя нужными, важными, значимыми.

Спасибо за то, что верите в нас даже тогда, когда мы сами сомневаемся в себе. Ваша вера — это сила, которая помогает нам преодолевать трудности и двигаться вперёд. Иногда одно доброе слово учителя способно изменить судьбу ученика, и такие слова мы слышали от Вас не раз.

Спасибо за то, что воспитываете нас примером. Вы показываете нам, что значит быть честным, порядочным, ответственным человеком. Ваши уроки — это не только уроки предмета, но и уроки жизни, которые мы пронесём через годы.

Сегодня, в этот праздничный день, хочется пожелать Вам здоровья, терпения, радости от работы и гордости за своих учеников. Пусть каждый день приносит Вам новые открытия и вдохновение. Пусть Ваш труд будет оценен по достоинству, а мы ваши ученики всегда радуем своими успехами. Пусть в Вашем сердце всегда будет свет и тепло, которое Вы щедро дарите нам.

Мы хотим, чтобы Вы знали: Ваш труд не проходит даром. Всё, чему Вы нас учите, остаётся в нас навсегда. Ваши слова, Ваши советы, Ваша поддержка — это тот фундамент, на котором я строю свои жизнь. И сколько бы лет ни прошло, я всегда буду с благодарностью вспоминать Вас, Ваши уроки, Вашу доброту и мудрость.

Учитель — это человек, который открывает детям дорогу в будущее. И мы счастливы, что именно Вы ведёте нас по этой дороге. Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем, уважением и любовью, ведь Вы этого по-настоящему заслуживаете.

Основная средняя школа №122 Турсумбаева Айгерим, ученица 4-А класса

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

Как казахстанцы пытаются "схитрить", чтобы списать свои кредиты, рассказал эксперт Требование о согласии супругов для выдачи кредитов было направлено на защиту граждан от долгов. Но...

"Письмо учителю" - Кудебаева Асем Рахановна Вспоминая школьные годы на душе всегда становится тепло и уютно. Первый звонок, одноклассники, а главное...

"Письмо учителю" - Казаченко Галине Юрьевне Мы ученики 8 класса Дружбинской основной школы, Камыстинского района, Зайцев Матвей и Какора Николай, хотели...