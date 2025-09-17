Уважаемая Тимощенко Людмила Николаевна с Мичуринской средней школы!

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за годы под Вашим чутким руководством. Ваше внимание и забота о нашем классе стали примером педагогического мастерства.

С теплотой вспоминаем организованные Вами мероприятия: вечера, выставки, конкурсы и чаепития. Благодаря Вам школьные годы были наполнены не только знаниями, но и яркими впечатлениями, дружбой и радостью.

Именно Ваша атмосфера сплотила наш класс. Даже спустя 30 лет мы сохраняем тёплые отношения и продолжаем общаться. Вы научили нас ценить друг друга и быть рядом в любой ситуации.

Ваше умение создавать атмосферу взаимопонимания помогло нам раскрыть таланты и найти друзей. Вы преподали нам важные жизненные уроки: о дружбе, взаимовыручке и умении радоваться мелочам.

От всей души желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день будет наполнен радостью!

С глубоким уважением и благодарностью, выпускники 1994 г

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ

Циклон окажет влияние на погоду - синоптики Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть...