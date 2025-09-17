Дорогая Ткаченко Татьяна Сергеевна!

Здравствуйте! Пишет Вам Ваша выпускница, Солоничкина Полина. Я давно хотела написать Вам письмо, чтобы поделиться своими мыслями, рассказать о том, как проходят мои школьные дни, и сказать Вам слова благодарности.

Мне очень нравились Ваши уроки. Каждый раз, когда Вы заходили в класс, атмосфера становилась особенной: и тихо, и радостно одновременно. Мне кажется, что Вы умеете находить подход к каждому ученику. Даже если кто-то сначала не понимает задание или путается, Вы всегда терпеливо объясните и поддержите. Это помогает не бояться ошибок и продолжать учиться.

Особенно запомнился урок, когда мы разбирали тему по математике » дроби». Я сначала думала, что будет сложно, но с Вашими объяснениями стало интересно, и у меня получилось всё правильно. В тот момент я почувствовала настоящую радость от того, что смогла справиться.

Я стараюсь всегда выполнять домашние задания. Иногда бывает трудно, но я вспоминаю, что Вы говорили нам: главное — не сдаваться и пробовать снова. Это помогает мне быть более уверенной в себе. А ещё я стараюсь помогать одноклассникам, если они что-то не понимают, потому что так делали и Вы: всегда готовы прийти на помощь.

Мне очень нравится, что Вы умеете делать уроки не только полезными, но и увлекательными. Когда мы выполняем интересные задания или играем в обучающие игры, я чувствую, что учёба может быть радостной. Я думаю, что именно благодаря Вам я полюбила математику, русский язык .

Спасибо Вам за то, что Вы верите в нас, даже если мы иногда ошибаемся или ленимся. Мне кажется, что именно Ваша поддержка помогает нам становиться лучше.

Я хочу пожелать Вам здоровья, терпения и радости. Пусть у Вас всегда будет хорошее настроение, пусть ученики радуют своими успехами, а работа приносит удовольствие.

С уважением и благодарностью,

Ваша выпускница Солоничкина Полина!

школа №22

