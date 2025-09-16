Мой первый учитель скрипки, хотя правильнее было бы сказать учитель, именно, музыки Тулупова Елена Петровна. Всегда энергичная, подтянутая, горящая любовью к искусству и настоящему профессионализму в нем.
Чем дольше я занимаюсь музыкой, тем больше я, именно, осознаю важность и значимость самого первого учителя. Первый учитель-это тот фундамент, на котором ты держишься в минуты полного отчаяния или провала, когда хочется все бросить и вообще уйти из этой профессии, но потом успокоишься, возьмешь себя в руки и начинаешь все заново.
Мне было почти 10 лет, когда моя мама зашла в музыкальную школу #3 нашего города Костаная совсем случайно в летний день. В школе не было никого, мама стоя смотрела в окно и размышляла, что было бы не плохо меня сюда пристроить, тут из кабинета вышел директор школы Андрей Васильевич Заика,и мама разговорилась с ним,он в свою очередь сказал, что набор детей уже окончен, но мы можем прийти прямо 1 сентября и прислушаться. Пришло несколько педагогов по разным инструментам, готовых меня принять в первый класс, но помню как сейчас, Елена Петровна молниеносно вырвала меня у всех, схватив меня за руки, сказала, что руки мои подходят под скрипку, а я в этот момент даже и не поняла, что произошло. Но уже на следующий день мне по просьбе
Елены Петровны выдали в школе один из лучших инструментов немецкой мануфактуры. Мы с мамой шли домой, я держала крепко футляр со скрипкой и была очень воодушевлена, но еще совсем не представляла, что меня ждет. Вот так.
С первого класса я выучила два слова -«профессионализм» и «самодеятельность», второе из уст Елены Петровны всегда звучало как приговор.
За время учебы всякое бывало, я училась хорошо и плохо, потом снова хорошо, но никогда у меня не было желания бросить музыкалку!
В заключении я бы хотела выразить свою признательность моему педагогу Тулуповой Елене Петровне и искреннюю благодарность за мои первые и самые важные знания и навыки.
Акназарова Евгения
