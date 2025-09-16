Моя первая любимая учительница — Турганова Ляйла Амангельдыевна!

С огромным уважением я могу писать о моем учителе! Именно Ваша улыбка встретила нас в первом классе, именно Ваше доброе сердце и любовь к нам помогли и всему классу из застенчивых и робких первоклашек вырасти до смышленных и эрудированных учеников 4 класса начального звена нашей ООШ 17 г. Костаная.

Но дело не только в том, что с Вами нам понятно, легко и интересно, а в том, что я , как ученица полюбила эту многогранную профессию «Учитель», и в дальнейшем я хотела бы также , как и Вы также помогать детям преодолевать препятствия, ценить знания и достигать новых высот!

Ляйла Амангельдыевна, несмотря на всю вашу занятость, Вы находите время посещать наши мероприятия вне школы! Мне было очень приятно, когда мы выступали своим танцевальным коллективом, и со сцены я увидела Вас в зрительном зале! Это дорогого стоит!

В школу мы идём с удовольствием! И это ваша заслуга, потому что вы умеете интересно объяснить тему. Особенно нам нравятся «открытые уроки»!

А про наш кабинет я хотела бы сказать Вам отдельное спасибо! В нем приятно находиться и заниматься!

Спасибо, что стали нашим проводником в школьном мире, за то, что научили нас вычислять, читать и писать! Наш класс занимает почетное место в нашей параллели по количеству и «отличников» и «хорошистов»! И это здорово!

Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия! Вы для меня огромный пример для подражания! Спасибо Вам за ваше доброе сердце, за вашу заботу о нас, за полученные знания! Мы получили отличный фундамент знаний, и с гордостью можем переходить в среднее звено всо следующего года!

С любовью, Ваша ученица 4А класса общеобразовательной школы 17 г Костаная — Стефания Бородина.

Прием материалов ДО 1 октября!

