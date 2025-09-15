Благодарственное письмо учителям начальных классов, Байкужаевой Жанне Нурлановне и Турсуналиной Замзагуль Курмангалиевне.
От всего сердца хочу поблагодарить своего первого учителя Жанну Нурлановну и учителя, который выпустил меня с начальной школы Замзагуль Курмангалиевну!
Спасибо Вам за Ваш труд, терпение и доброту.
Вы не только открываете для нас мир знаний, но и учите нас быть честными, добрыми и ответственными людьми.
Благодаря Вам Я верю в свои силы и стремлюсь к большему.
Пусть каждый день дарит Вам радость, уважение и благодарность учеников, а в жизни будет много счастья, здоровья и успехов!
С уважением и благодарностью,
Ваш ученик Аккозов Таймас.
#письмоучителюнаалау
