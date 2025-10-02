Уважаемые учителя Кенаральской средней школы!

Поздравляю Вас с Днём учителя!

В этот день хочется выразить особую благодарность каждому из Вас за преданность профессии, терпение и сердечную доброту. Вы открываете детям дорогу в мир знаний, дарите им уверенность в своих силах и учите быть людьми, готовыми к жизни и новым открытиям.

Пусть Ваш труд всегда будет ценим и уважаем, пусть ученики радуют своими успехами, а в сердцах остаётся благодарность за каждый вложенный Вами урок. Желаю крепкого здоровья, вдохновения, счастья и благополучия в семье. Пусть каждый новый день приносит радость и гордость за своих воспитанников.

С праздником Вас, дорогие учителя!

С/у Горевич Юлия, ученица 7 класса

Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.

