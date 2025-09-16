Уважаемые учителя КГУ «Общеобразовательной школы № 7 отдела образования города Костаная»!
От всего сердца хотим выразить вам искреннюю благодарность. В жизни каждого человека бывают моменты, когда особенно нужны поддержка, понимание и доброе слово. Для нас таким источником сил и вдохновения стали именно вы – наши учителя. Ваш труд не ограничивается лишь уроками и программой. Вы умеете услышать, понять и направить. Именно ваша вера помогает нам справиться с сомнениями и поверить в себя. Когда не хватает уверенности, ваши слова поддержки дают силы идти дальше. А когда нужен пример, вы вдохновляете своей честностью, мудростью и преданностью делу.
Учитель – это не только тот, кто передаёт знания. Это наставник, который ведёт по пути взросления, помогает формировать характер и учит ценить труд, дружбу, справедливость. Мы благодарны каждому из вас за терпение, заботу и за то, что находите в себе силы быть рядом, даже когда у самих немало забот и испытаний.
Пусть ваш труд всегда будет оценён по достоинству, пусть рядом с вами будут благодарные ученики, пусть в сердце живёт радость от того, что вы выбрали эту нелёгкую, но великую профессию.
Спасибо вам за всё!
С уважением и признательностью, ученица 6 класса Атоварова Элина
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Молдабаева Камила Сакеновна
"Письмо учителю" - Миничкина Светлана Борисовна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.