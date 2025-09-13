Дорогие учителя школы №5 города Костаная !

В преддверии Дня учителя хочу от всего сердца поблагодарить Вас за те бесценные знания, жизненные уроки и добро, которые Вы подарили нам, своим ученикам в 1995–2002 годах. Прошли годы, но воспоминания о школьной поре живут в сердце так же ярко, как тогда, и каждый раз они наполнены благодарностью именно к Вам.

Особые слова признательности — нашему классному руководителю, Тамаре Михайловне Яшковой. Спасибо Вам за внимание, заботу и поддержку, за умение быть рядом не только в учебе, но и в жизни. Именно Вы помогали нам расти, становиться взрослее, учиться ответственности и дружбе.

С особым теплом вспоминаю Наталью Викторовну Кудрявцеву, учителя алгебры и геометрии. Ваши маленькие «плюсики» на полях тетрадей грели душу и придавали уверенности. До сих пор улыбаюсь, вспоминая теорему: «Через две любые точки можно провести прямую и только единственную». В жизни эта прямая, к сожалению, иногда уходит в кривую, и уж точно не одна, но именно благодаря Вам я научилась видеть в этих линиях новые пути и возможности.

Огромное спасибо учителю физики Ольге Семёновне Богданцевой. Ваше умение четко и структурированно подавать материал научило меня мыслить логически, находить взаимосвязи и раскладывать сложное на простое. Эти навыки помогают мне и сегодня в самых разных сферах жизни.

С благодарностью вспоминаю Ярославцеву Наталью Александровну, учителя русского языка и литературы (1995—1997). Благодаря Вашим орфограммам и требовательности у меня появилось удивительное чувство «интуитивного правописания». Каждый раз, когда пишу текст без ошибок, мысленно благодарю именно Вас.

С особой теплотой хочу сказать спасибо Елене Владимировне Леоновой — за её чудесный почерк, которому хотелось научиться каждой девчонке в нашем классе. Мы все с восхищением смотрели на эти аккуратные буквы, а я с особым упорством пыталась подражать. И знаете, у меня получилось! До сих пор храню этот навык как маленький подарок от Вас.

И, конечно же, спасибо преподавателю русского языка и литературы в старших классах Светлане Николаевне Шевцовой. Ваши уроки литературы всегда были наполнены живым интересом и любовью к предмету. Вы открыли нам мир слов и чувств, научили искать в книгах не просто сюжеты, а смыслы.

Отдельное спасибо хочу сказать преподавателю искусств в УПК, курс «художник-оформитель» Галине Александровне Шестаковой. Именно благодаря Вам мы открыли для себя мир гармонии и красоты: умение чувствовать стиль, грамотно сочетать цвета, понимать законы перспективы. Ваши уроки перьевого письма и плакатной живописи, увлекательные экскурсии и живые примеры научили видеть красоту в деталях и смело выражать её в творчестве. Эти знания словно палитра, которой можно раскрашивать жизнь яркими красками.

Дорогие мои Учителя! Пусть Ваша мудрость, доброта и терпение возвращаются к Вам сторицей. Пусть здоровье будет крепким, сердце радостным, а глаза счастливыми. Спасибо Вам за то, что однажды поверили в нас и подарили нам крылья.

С Днём учителя!

С бесконечной благодарностью и уважением,

Ваша ученица

Григорьева Екатерина

11 «А» класс, выпуск 2002 года.



