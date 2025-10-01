 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Унайбеков Руслан Буранбаевич

— Сегодня, 09:36
Уважаемый Руслан Буранбаевич, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего профессионального роста!

Большое спасибо за мудрое руководство и искреннюю любовь к своей работе !

Вы сделали эту школу самой лучшей для детей и родителей . Желаю дальнейших профессиональных успехов и достижения новых горизонтов.

Ученик 8 школы. С/у Ерменов Тимур.

