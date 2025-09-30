Оксана Вячеславовна!

От имени учеников и родителей КГУ «Средняя школа села Калкаман» Павлодарской обл., примите искренние слова признательности и благодарности за Ваш труд, преданность профессии и неоценимый вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения.

На протяжении 23 лет педагогической деятельности Вы дарите детям не только знания, умения и навыки художественного труда, но и приобщаете их к миру творчества, учите видеть красоту в простом, открывать в себе таланты и смело проявлять индивидуальность. Благодаря Вашему терпению, внимательному отношению и искренней любви к делу, каждый ребёнок чувствует поддержку и уверенность в своих силах.

Родители искренне благодарят Вас за заботу о наших детях, за умение заинтересовать и вдохновить, за создание на уроках атмосферы доверия, тепла и уважения.

Пусть Ваш профессионализм, доброта и душевная щедрость продолжают зажигать сердца учеников, а ежедневный труд приносит радость и заслуженное признание. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и счастья!

С уважением и благодарностью,

Ученики и родители

КГУ «Средняя школа села Калкаман»

