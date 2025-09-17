Уважаемая Ванжа Яна Константиновна!

От лица учеников 9 класса Весело-Подольской ООШ хотим выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш труд, терпение и заботу. Вы для нас не просто классный руководитель, но и наставник, который всегда поддерживает, подсказывает правильный путь и верит в нас.

Ваши уроки истории – это не просто даты и события, а увлекательные путешествия в прошлое. Благодаря Вам мы научились смотреть на мир шире, понимать ценность знаний и осознавать, что именно история помогает нам лучше понять настоящее и будущее.

Вы всегда рядом, когда нам трудно, умеете находить слова поддержки и вдохновения. Мы чувствуем, что для Вас важно не только, чтобы мы хорошо учились, но и чтобы мы выросли достойными людьми.

Спасибо Вам за Ваше терпение, доброту и мудрые советы. Мы гордимся тем, что у нас есть такой классный руководитель и учитель. Вы навсегда останетесь для нас примером настоящего педагога.

С уважением и благодарностью,

ученики 9 класса Весело-Подольской ООШ

