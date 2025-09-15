Дорогая Марина Владимировна!
Я очень сильно люблю и ценю Вас! От всего сердца благодарю за всё, что Вы делаете для меня. Быть Вашей ученицей — это огромное счастье и гордость. Вы дарите не только знания, но и заботу, тепло и поддержку, которые остаются в сердце навсегда.
Спасибо за Вашу доброту, мудрость и терпение. Благодаря Вам я учусь не только предмету, но и важным жизненным ценностям — доброте, честности и вере в себя.
Для меня счастье знать, что рядом есть такой классный руководитель, наставник и человек с большим сердцем. Пусть всё добро, которое Вы отдаёте, возвращается к Вам в сотни раз больше.
С огромной любовью и уважением, Ваша ученица Березина Елизавета.
Силантьевская общеобразовательная школа, педагог русского языка и литературы, классный руководитель 10 «Б» класса
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.
"Письмо учителю" - Ремезова Светлана Петровна
«Письмо учителю» - Бондарь Злата Владимировна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.