«Письмо учителю» — Велина Марина Владимировна

— Сегодня, 12:16
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Велина Марина Владимировна

Дорогая Марина Владимировна!

Я очень сильно люблю и ценю Вас! От всего сердца благодарю за всё, что Вы делаете для меня. Быть Вашей ученицей — это огромное счастье и гордость. Вы дарите не только знания, но и заботу, тепло и поддержку, которые остаются в сердце навсегда.

Спасибо за Вашу доброту, мудрость и терпение. Благодаря Вам я учусь не только предмету, но и важным жизненным ценностям — доброте, честности и вере в себя.

Для меня счастье знать, что рядом есть такой классный руководитель, наставник и человек с большим сердцем. Пусть всё добро, которое Вы отдаёте, возвращается к Вам в сотни раз больше.

С огромной любовью и уважением, Ваша ученица Березина Елизавета.

Силантьевская общеобразовательная школа, педагог русского языка и литературы, классный руководитель 10 «Б» класса

