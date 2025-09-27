В преддверии Дня учителя хочу от всего сердца выразить искреннюю благодарность руководителю детской студии «Отражение» — Ольге Вячеславовне Веселовской.

Ваш труд — это не просто занятия, это свет, который вы дарите детям. Вы помогаете раскрыться даже самым застенчивым, верите в каждого и, словно волшебник, открываете в детях таланты. Благодаря вам особенные дети становятся сильнее, увереннее и счастливее. Вы действительно делаете этот мир добрее и светлее!

Также поздравляю с праздником нашего замечательного учителя — *Эльнура Кямандаровича Исаева*.

Спасибо вам за терпение, чуткость и профессионализм! Вы умеете найти подход к каждому ребёнку, поддержать, объяснить, вдохновить. Под вашим внимательным взглядом ученики растут не только в знаниях, но и как личности.

Вы — настоящий Учитель с большой буквы!

С уважением и благодарностью,

мама Милены — Виктория Евгеньевна Корнейко

