Дорогая наша Юлия Юрьевна!

Примите самые искренние слова благодарности от нас — Ваших учеников и родителей. Вы — наш первый учитель, и это звание для нас всегда будет особенным и дорогим. С самого первого класса Вы взяли нас за руку и повели в удивительный мир знаний, открывая его с добротой, терпением и заботой.

За эти годы мы привыкли чувствовать рядом с собой Вашу поддержку и внимание. Вы подарили нашим детям веру в себя, умение быть дружными, отзывчивыми и честными. Вы не только учите школьным предметам, но и вкладываете в души наших детей настоящие человеческие ценности: уважение, доброту и стремление помогать друг другу.

Для нас, родителей, очень важно знать, что рядом с детьми находится такой замечательный человек, как Вы. Мы видим, с какой любовью и заботой Вы относитесь к каждому ребёнку, сколько сил и сердца вкладываете в своё дело. Благодаря Вам школа стала для детей не просто местом учёбы, а вторым домом, где царит тепло и понимание.

Сейчас наши дети уже в третьем классе, они растут и взрослеют, но в их памяти всегда будет жить особое чувство к Вам — первому учителю. А у нас, родителей, остаётся глубокая благодарность за то, что рядом с нашими детьми с самого начала их школьной дороги оказался такой мудрый, добрый и светлый наставник.

Дорогая Юлия Юрьевна, желаем Вам крепкого здоровья, счастья и вдохновения! Пусть каждый день приносит Вам радость, пусть Ваш труд всегда будет оценён по достоинству, а ученики отвечают Вам благодарностью и успехами. Пусть в Вашей жизни будет много тепла, улыбок и поводов для гордости.

Спасибо Вам за Вашу доброту, за Ваш труд и за Ваше огромное сердце!

С уважением, благодарностью и любовью,

родители и ученики 3 «Г» класса.

Автор письма Байбатырова Макпал, Гимназия им.А.М.Горького

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



В Костанае будут судить медбрата, избившего пациента В Костанае будут судить медбрата, который жестоко избил выпившего мужчину. Пострадавший попал в центр адаптации,... Проверить коттеджи. Аким Костаная поручил навести порядок с бизнесом Аким Костаная на совещании обратил внимание на бизнес, который размещен по улице Шевченко. Марат Жундубаев... "Письмо учителю" - Жантимирова Сауле Булатовна Дорогая Жантимирова Сауле Булатовна! Мы очень благодарны Вам за то, что в прошлом году были...