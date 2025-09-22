Лучшему классному руководителю Всех Времён и Народов

Надежде Петровне Волосян – учителю русского языка и литературы

школы-лицея №2 от выпускников 1989 года

День Учителя совсем уж близко,

На дворе сентябрь золотой,

И у нас с Надеждой переписка:

Человек нам очень дорогой!

Седина коснулась наших прядей,

Дети выросли и даже внуки есть…

Но так хочется опять открыть тетради

В кабинете номер тридцать шесть.

Кто мы?! А давайте перечислим:

Финансисты и учителя , есть врачи

И даже есть артисты —

Классный руководитель научил!

В Алматы Максим заводы строит ,

Он Герой Труда! И не секрет ,

Что в Москве другой Максим известен

Как Всемирный ревмоортопед!

Людям Ира зрение наводит ,

Голосом Оксаны говорит Урал .

Саша большегрузы по дорогам водит.

В Астане Нурлан — он генерал!

Аня — медработник , Гена строит.

Толик лечит зубы, в Кемерово Сергей.

На таможне все Айрат устроит,

Ну а на границе — Алексей.

Александр — бизнесмен, живет в Европе,

Где Наташа помогает старикам.

Нариман, Снежана, Лена, Оля

Славят наш любимый Казахстан.

А Марина с вами в нашей школе

Сеет вечность, доброту и свет

Белла родила сынишек двое

И счастливее ее на свете нет!

Вам привет от Аллы из Москвы,

А Аида так вообще не близко —

За далеким морем видит сны,

На британско-йоркширско-английском.

Всех ваших детей по белу свету

Много так, что и не перечесть.

Есть у них особая примета —

Вы им объяснили слово «Честь».

Пишем с благодарностью, с любовью,

Вспоминая ваше слово «Будь…»

Компасом земным зовут Надежду,

Вы нам указали верный путь.

Мы идем, стараемся не сбиться,

Улыбаясь целям школьных грез.

Пусть победы, достижения, успехи

Станут миллионом ваших алых роз!!!

