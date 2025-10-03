Меня зовут Штейнгауер Элеонора Юрьевна! Я ученица 1 класса К.Г.У.Молокановской средней школы ОШС.

Хочу поздравить с Днём Учителя Воронсбехер Людмилу Эдуардовну. Хочу сказать большое спасибо за ваш труд, спасибо за то, что вы нас учите даёте знание поддерживаете нас и верите в нас.

Вы мой первый учитель начальных классов и я вас очень люблю, уважаю от всей души поздравляю вас с днём учителя!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем до 5 октября!

Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.

Запрещёнка на 12 млн. Костанайский суд вынес приговор Приговор за ввоз, продажу некурительных табачных изделий и занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности вынесен в...

Назначение встречных налоговых проверок с 2026 года: утверждены правила Приказом министра финансов от 30 сентября 2025 года утверждены Правила назначения встречных налоговых проверок, сообщает...

"Письмо учителю" - прием писем завершен В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...