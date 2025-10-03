 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Воронсбехер Людмила Эдуардовна

— Сегодня, 11:58
pixabay.com

Меня зовут Штейнгауер Элеонора Юрьевна! Я ученица 1 класса К.Г.У.Молокановской средней школы ОШС.

Хочу поздравить с Днём Учителя Воронсбехер Людмилу Эдуардовну. Хочу сказать большое спасибо за ваш труд, спасибо за то, что вы нас учите даёте знание поддерживаете нас и верите в нас.

Вы мой первый учитель начальных классов и я вас очень люблю, уважаю от всей души поздравляю вас с днём учителя!

