Меня зовут Штейнгауер Элеонора Юрьевна! Я ученица 1 класса К.Г.У.Молокановской средней школы ОШС.
Хочу поздравить с Днём Учителя Воронсбехер Людмилу Эдуардовну. Хочу сказать большое спасибо за ваш труд, спасибо за то, что вы нас учите даёте знание поддерживаете нас и верите в нас.
Вы мой первый учитель начальных классов и я вас очень люблю, уважаю от всей души поздравляю вас с днём учителя!
