Құрметті Жакаева Айслу Бурбаевна!
Сізді жүректен шыққан ең ізгі тілектермен Ұстаздар күні мерекесімен құттықтаймыз! Бұл мереке – Сіздің еңбегіңізге, адалдығыңызға, шәкірт тәрбиелеудегі қажымас қайратыңызға деген шексіз алғыс пен құрметтің күні.
Ұстаз – адам жанының сәулетшісі, болашақтың мүсіншісі. Сіз өзіңіздің бар ғұмырыңызды шәкірттеріңізге арнап, олардың жүрегіне білімнің нұрын, парасаттың сәулесін шашып келесіз. Әр балаға мейіріммен қарап, олардың бойынан асыл қасиеттерді таба білесіз. Шәкірт үшін ұстаздың әрбір сөзі, әрбір ісі – өмірлік сабақ. Сол себепті Сіздің тәлім-тәрбиелік еңбегіңіз тек мектеп қабырғасында ғана емес, өмір жолында да жалғасын тауып, болашақтың темірқазығына айналып келеді.
Айслу Бурбаевна, Сіздің сабырлы мінезіңіз, мейірімді жүрегіңіз, білімге деген адалдығыңыз бен шәкіртке деген шексіз қамқорлығыңыз бәріміз үшін үлкен үлгі-өнеге. Ұстаздық – кез келген жанның қолынан келе бермейтін қасиетті жол. Ал Сіз осы жолдың ауырлығын да, абыройын да қатар арқалап, талай шәкірттің жүрегіне із қалдырдыңыз. Сізден тәлім алған әрбір оқушы өмірде өз орнын тауып, Сіздің еңбегіңіздің жемісін айғақтап жүр.
Бүгінгі мерейлі сәтте Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас күш-қайрат тілейміз. Шәкірттеріңіздің табысы – Сіз үшін ең үлкен марапат. Әрбір жетістікке жеткен балаңыз Сіздің еңбегіңіздің, жүрек жылуыңыздың нәтижесі екенін ұмытпаймыз. Өмір жолыңызда тек қуаныш, шаттық пен жақсылық серік болсын. Отбасыңыз аман, балаларыңыздың бақыты баянды, еңбегіңіздің жемісі мол болғай!
Сізге деген шәкірттердің алғысы, әріптестеріңіздің сыйластығы, қоғамның құрметі ешқашан таусылмасын. Ардақты ұстаз, Сіздің еңбегіңіз бен есіміңіз уақыт өткен сайын асқақтай түседі. Өйткені нағыз ұстаздың жүрегінде мейірім таусылмайды, еңбегі ешқашан еленбей қалмайды.
