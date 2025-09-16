«Моя звезда на карте жизни»
Дорогая моя Жамантаева Динара Муратқызы!
Я благодарна Вам за то, что с Вами учеба превращается в радость, а знания становятся частью жизни. Вы показали, что быть любопытным – это здорово, что открывать новое – значит становиться сильнее и смелее.
Иногда мне кажется, что Ваши уроки – это не просто занятия по расписанию, а настоящие путешествия. Стоит Вам начать рассказывать, и я уже не в классе, а где-то далеко: то на вершине горы, то на берегу моря, то в маленьком городе на другой стороне Земли.
Вы сделали так, что география для меня стала не набором картинок и названий стран, а огромным миром, который живет и дышит. Благодаря Вам я научилась замечать чудо даже рядом: каплю дождя – как целый океан, школьный двор – как отдельный материк, а закат за окном – как яркую страницу нашего атласа.
Но самое главное – Вы учите нас не только географии. Вы учите быть внимательными, добрыми, ценить красоту и верить в себя. Вы как компас: показываете направление, когда мы теряемся, и поддерживаете, когда сил кажется мало.
Я хочу, чтобы Вы знали: Ваши слова остаются с нами дольше, чем оценки в электронном дневнике Bilim Class. Именно Вы помогаете поверить, что мы сможем пройти свои дороги. И пусть я еще только начинаю свой путь, но уже точно знаю: на моей «карте жизни» есть особенная точка – это Вы, моя любимая учительница.
С любовью и благодарностью, ваша ученица школы №5 им. Б. Момышұлы, 8 «Б2» класса, Животова Эллина.
