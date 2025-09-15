Уважаемая Жибек Болатовна! Хочу оставить вам свои искренние слова благодарности. Надеюсь это письмо находит вас в отличном настроении и добром здравии. Вы как лучик света вдохновляли нас, учеников Асенкритовской ООШ. И участвуя в различных конкурсах с Вами, это было так здорово, много призовых мест говорили о большой проделанной работе.

Когда вы ушли в другую школу, на душе было тоскливо, не будет больше ваших увлекательных и познавательных историй.

Хочу вас поздравить с переходом новую школу, Это важный шаг, и я уверена, что вы принесёте много положительных изменений в коллектив и обучение детей. Занятия с вами всегда были для меня источником вдохновения. Я даже хотела стать учителем казахского языка, смотря на вас. Я очень ценю вашу преданность профессии.

Желаю легкой адаптации к новому коллективу, позитивной атмосферы, удовлетворение от работы Побольше бы нашему Казахстану таких добрых учителей, которые всё душу отдают своей профессии. Вы лучшая, помните об этом !!! С наилучшими пожеланиями Демина Амина. #письмоучителюалау#

