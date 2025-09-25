Дорогая Жантимирова Сауле Булатовна!

Мы очень благодарны Вам за то, что в прошлом году были нашим классным руководителем. С Вами нам было тепло и интересно, Вы всегда поддерживали нас и помогали.

Сейчас мы скучаем по Вам, часто вспоминаем и очень хотим, чтобы Вы знали — Вы для нас самый лучший учитель!

Желаем Вам здоровья, счастья и чтобы новые ученики любили Вас так же, как любим мы.

Ваши ребята 6 «Б» класс. ОСШ √14 г. Костанай . #письмоучителюнаалау

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



«Письмо учителю» - Влад Юлия Юрьевна Дорогая наша Юлия Юрьевна! Примите самые искренние слова благодарности от нас — Ваших учеников и... "Письмо учителю" - Крицкая Любовь Ивановна Наш любимый педагог по живописи, Крицкая Любовь Ивановна! Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя! Благодаря... В Костанае готовятся к новому повышению тарифа на газ — что изменится в коммунальных платежах? Костанайцы интересуются, почему после недавнего повышение цены на газ в июле, с нового года их...