«Письмо учителю» — Жантимирова Сауле Булатовна

— Сегодня, 10:44
Дорогая Жантимирова Сауле Булатовна!

Мы очень благодарны Вам за то, что в прошлом году были нашим классным руководителем. С Вами нам было тепло и интересно, Вы всегда поддерживали нас и помогали.

Сейчас мы скучаем по Вам, часто вспоминаем и очень хотим, чтобы Вы знали — Вы для нас самый лучший учитель!

Желаем Вам здоровья, счастья и чтобы новые ученики любили Вас так же, как любим мы.

Ваши ребята 6 «Б» класс. ОСШ √14 г. Костанай . #письмоучителюнаалау

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО  фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ





