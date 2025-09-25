Дорогая Жантимирова Сауле Булатовна!
Мы очень благодарны Вам за то, что в прошлом году были нашим классным руководителем. С Вами нам было тепло и интересно, Вы всегда поддерживали нас и помогали.
Сейчас мы скучаем по Вам, часто вспоминаем и очень хотим, чтобы Вы знали — Вы для нас самый лучший учитель!
Желаем Вам здоровья, счастья и чтобы новые ученики любили Вас так же, как любим мы.
Ваши ребята 6 «Б» класс. ОСШ √14 г. Костанай . #письмоучителюнаалау
Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Крицкая Любовь Ивановна
В Костанае готовятся к новому повышению тарифа на газ — что изменится в коммунальных платежах?
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.