Дорогая Мария Ивановна!

Совсем недавно я была Вашей ученицей в начальной школе, а теперь уже учусь в пятом классе. Но я часто вспоминаю наши уроки и то время, когда Вы были рядом с нами каждый день. С Вами связаны самые тёплые воспоминания: первый звонок, первая перемена, первые оценки и радость от того, что я научилась чему-то новому.

Вы всегда поддерживали нас, помогали справляться с трудностями и радовались нашим успехам. Благодаря Вам я полюбила учёбу и стараюсь не сдаваться, даже если задания становятся сложнее.

В пятом классе уже новые учителя, но для меня именно Вы навсегда останетесь самым близким и дорогим первым учителем. Я очень благодарна Вам за труд, терпение и доброту.

Обещаю учиться старательно, чтобы радовать Вас своими успехами.

С любовью и уважением,

Хабипова Варвара,

ученица школы-лицея №2 г. Костаная

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных Приказом министра сельского хозяйства от 5 сентября 2025 года утвержден перечень ценных видов рыб и... "Письмо учителю" - Калугина Валентина Петровна Дорогая, Валентина Петровна! От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя! Вы были рядом с... Девочку разыскивают в Костанайской области 14-летняя девочка пропала в Федоровском районе. Информацию о пропаже девочки распространяют в социальных сетях. Ориентировку...