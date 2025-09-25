Дорогая Мария Ивановна!
Совсем недавно я была Вашей ученицей в начальной школе, а теперь уже учусь в пятом классе. Но я часто вспоминаю наши уроки и то время, когда Вы были рядом с нами каждый день. С Вами связаны самые тёплые воспоминания: первый звонок, первая перемена, первые оценки и радость от того, что я научилась чему-то новому.
Вы всегда поддерживали нас, помогали справляться с трудностями и радовались нашим успехам. Благодаря Вам я полюбила учёбу и стараюсь не сдаваться, даже если задания становятся сложнее.
В пятом классе уже новые учителя, но для меня именно Вы навсегда останетесь самым близким и дорогим первым учителем. Я очень благодарна Вам за труд, терпение и доброту.
Обещаю учиться старательно, чтобы радовать Вас своими успехами.
С любовью и уважением,
Хабипова Варвара,
ученица школы-лицея №2 г. Костаная
