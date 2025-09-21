«Письмо учителю» - Исабаева Алма Сериковна
Уважаемая Алма Сериковна. Говорят, что история – это память народа. Но для нас история –...
Благодаря Вам мы узнавали что-то новое. Вы открывали нам новые горизонты, проживали вместе с нами очень важные моменты нашей жизни, многое нам объясняли. Вы нас поддерживали в трудную минуту. На долгие годы школа становится нам вторым домом. Проходили с нами наш школьный путь, переживая все наши удачи и поражения. . . Спасибо за то, что Вы есть!
С благодарностью и уважением ученик 6″А» класса общеобразовательной школы #16 Матасов Мирослав.
