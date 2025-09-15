Уважаемая Жукова Лилия Александровна!

Я, Тихонова Виктория Михайловна, ученица 5-го класса КГУ «Общеобразовательная школа №6» отдела образования города Костаная Управления образования акимата

Костанайской области, хочу выразить Вам самые искренние слова благодарности. Вы были моим первым учителем и открыли для меня удивительный мир знаний. С Вами я сделала первые шаги в школьной жизни: научилась читать и писать, решать задачи и рассуждать. Но самое важное, чему Вы меня научили, — это любить учёбу, верить в себя и стремиться вперёд, несмотря на трудности. Ваши уроки были для меня интересным и увлекательным путешествием, ведь в них всегда было место и знаниям, и теплу, и поддержке. Вы умели объяснить сложное

простыми словами, находили подход к каждому ребёнку и помогали нам раскрывать свои способности. Благодаря Вашей заботе я поняла, что школа — это не только место

учёбы, но и дружбы, взаимопомощи и уважения. Я всегда буду помнить Вашу доброту, терпение и внимание. Вы не только учили нас школьным предметам, но и воспитывали — учили быть честными, ответственными, отзывчивыми. Эти уроки останутся со мной навсегда и помогут в дальнейшей жизни. Спасибо Вам за то, что Вы были рядом в самые важные годы моего детства. Я горжусь, что именно Вы стали моим первым учителем. Пусть Ваш труд приносит радость и гордость за учеников, а каждый новый день дарит Вам тепло и благодарность тех, кого Вы научили.

С уважением и благодарностью, Ваша ученица

Тихонова Виктория Михайловна.

