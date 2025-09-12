От имени всех первоклассников и их родителей хотим выразить искреннюю благодарность учителю школы номер 6 «Г» г. Костанай Жуковой Лилии Александровне за то, что приняли наших деток в большой школьный мир!

Для нас это очень важный и волшебный шаг!

Первый звонок , первые уроки и первые впечатления! Вы встретили деток с добром и заботой! Каждый день открываете для них новые знания ,учите дружить ,помогаете поверить в свои силы! Спасибо огромное Вам за терпение, мудрость, внимание каждому ребёнку и огромную любовь к своей профессии!!!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и благодарных учеников! С уважением и благодарностью ,родители и ученики 1,,А» класса

