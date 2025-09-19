Дорогая Жусупова Анара Серикжановна!

От всей души благодарим Вас за всё, что Вы для нас делаете. Спасибо за Вашу доброту, внимание, заботу и поддержку. Вы всегда рядом — не только как учитель, но и как человек, которому мы можем доверять.

Быть нашим классным руководителем — это непросто, но Вы с этим справляетесь с мудростью, терпением и любовью. Мы очень ценим, что Вы всегда стараетесь нас понять, помочь и вдохновить.

Спасибо, что верите в нас, даже когда мы сами в себе сомневаемся.

Мы Вам очень благодарны и гордимся, что именно Вы — наш классный руководитель!

С любовью и уважением,

Ваш класс 6″Б». Общеобразовательная школа 6

